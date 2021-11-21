Kadın Çalıştayı’nda İzmit Belediyesi örneği: Bütüncül yaklaşım modeli

İzmit Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın ikinci gününde konuk belediye başkanlarını ve temsilcilerini selamlayan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ilk gün belediyenin çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini paylaştığını hatırlattı ve diğer belediyelere örnek model önerisinde bulundu.

HEPİMİZİN KADIN POLİTİKASI VAR

İki günlük çalıştayda katılımcıların birbiriyle etkileşimine dikkat çeken Gülenç şu sözleri kaydetti: “Uygulama örnekleri hepimize fikir verdi. İki gündür birbirimizle sohbet etme imkanı da bulduk. Gördüm ki; tüm belediyeler olarak kadın politikalarını makro boyutunda sindirmişiz. Mikro boyutta da; sadece yoğurt yiyişlerimiz farklı. Küçük farklılıklarımız var. Bu da bizi kendine özgü ve belediyeler bazında da özgün çalışmalar olarak nitelendiriyor.

BELEDİYELERE ÖNERDİĞİ MODEL

Şunu da vurgulamak istiyorum ki; İzmit Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda bütüncül yaklaşımı önemsiyoruz. Müdürlükler ve kurumlar arası iletişimi önemsiyoruz. İZGİM modeli bunu örneklendiriyor. İZGİM’deki üreticiler, Çınar Kadın Kooperatifi’nde satış yapma imkanı buluyorlar. Çınar Kadın Kooperatifi’ndekiler İzmit Çarşısı’nda dijitalde mecra buluyorlar. Bütüncül yaklaşımın faydasını bizler gördük. Sizlere de bu modeli tavsiye ederim.

GÜLLÜ’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Varlığınız bizim için, kadın çalışmaları için çok önemli. Aktif katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e bizleri desteklediği ve bu çalıştaya önderlik ettiği için çok teşekkür ediyorum.” Çalıştayın sonunda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü müdür Gülenç ve başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu’na “Arka planda iki kadın. Başkanımın ve benim yol arkadaşlarım” diyerek teşekkür plaketi takdim etti.