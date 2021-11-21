Murat Parlak: Bu futbolcu grubu ile başarı gelecektir

Belediye Derincespor’un genç ve başarılı teknik direktörü Murat Parlak futbolcu grubunun yüksek karaktere sahip olduğunu, çalışmalarının da karşılığını sahada aldıklarını belirtti.

ÖDÜL 2 GÜN İZİN!

2-0’lık Çankaya deplasman zaferinden ötürü futbolcuları ödüllendiren ve takıma iki gün izin veren Murat Parlak maçın ardından gazetemize şu şekilde konuştu: Son haftalarda belirgin bir çıkışımız vardı ve bunu Çankaya karşısında da sürdürmek istiyorduk. Tek handikapımız sahanın sentetik çim ile kaplı olmasıydı. Her zamanki oyunumuzu Ankara’da da oynamaya gayret ettik. 10. dakikadan sonra kontrolü elimize geçirdik.

İYİ DAKİKADA ÖNE GEÇTİK

İlk yarıda rakibimizin sağ beki sakatlandı ve sağ stoper olan futbolcu sağ bek pozisyonuna geçti. Kanat oyuncularımız da bunu iyi değerlendirdi ve kanatlardan sık sık ataklar bulduk. Bizim için maçlarda öne geçmek yeterli oluyor. Mehmet’in golü iyi bir dakikada geldi. Golden sonra rakibimizde bir sakatlık daha oldu ve merkez hakimiyetini iyice elimize aldık.

NEDEN GERİYE ÇEKİLELİM Kİ?

İlk yarıda 3-4 farklı bir skor üretebilirdik, 1-0 bitti. Benim anlayışımda öne geçsek de kesinlikle geriye çekilme gibi bir durum olmaz. En iyi savunma hücumda başlar. Topu ve rakibi ne kadar sahasında baskı altına alırsak bizim adımıza oyunda rahatlar. Çankaya maçında da bu şekilde bir kimlikle mücadele ettik.

SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Rakibimizin skor 1-0’ken serbest vuruştan topu direkten döndü. Çok kısa bir süre sonra ikinci golü Efe ile penaltıdan bulunca işimiz daha da kolaylaştı. Bulduğumuz boş alanları iyi değerlendirsek de sonuçlandırmada sorun yaşadık. Son bölümlerde rakibimizin bir şutu üst direkten dışarıya çıktı ve bunun dışında pozisyon vermediğimiz gibi farkı açabilecek pozisyonları cömertçe harcadık.

FUTBOLCULARIMIZ FARKINDA

Futbolcu arkadaşlarımız oyunun kontrolünü hiç bırakmadı. Oyuna giren tüm futbolcularımızdan da verim aldık. Beni galibiyet kadar bu konu da mutlu etti. Sevindiğim bir diğer konu da sarı kart sınırındaki futbolcularımızın çok dikkatli olmasıydı. Çankaya maçı öncesi 6 futbolcumuz sınırdaydı ve her biri temkinliydi. Kısacası formanın değerini biliyorlar, formayı kaptırırlarsa geri almak için çok daha fazla çalışacaklarının farkındalar. Takım motivasyonu ve rekabet duygusu açısından bu konunun önemsenmesi çok kıymetli.

SADECE 2 ŞUTA İZİN VERDİK

Çankaya sahasında Edirne’yi ve Tepecik’i yendi, Gümüşhane ve Karşıyaka ile berabere kaldı, deplasmanda Fethiye’ye çok zor anlar yaşattı. Kısacası diri ve ters bir takımla oynadık. Biz ise birisi serbest vuruş olmak üzere rakibe sadece 2 şut izni verdik. Rakip kaleye 18 şut çekerken, 12’sinde isabet bulduk. Geçtiğimiz hafta Karaköprü bize karşı tek bir pozisyon bulamadı. Aynı Karaköprü bizim maçtan bir hafta önce Fethiye’ye 3-0’lık üstünlük ağladı.

ÇALIŞAN, MÜCADELE EDEN FORMAYI ALIR

Bunları futbolcular sağlıyor. Bizler onlara “Çalışırsanız formayı alırsınız” diyoruz. Antrenman benim için aynadır. Orada nasıl bir görüntü varsa hafta sonunda o görüntünün yanında futbolcu yer alıyor. Futbolcu da bunun böyle olacağını biliyor. Aynı gün Erok son anlarda attığı golle Tepecik’i mağlup etti. Biz Tepecik’e 5 gol attıktan sonra “Skora bakmayın. Tepecik her takıma sıkıntı yaratır” yorumunu yapmıştım. Nitekim Erok da bu sıkıntıyı çekti.

MELİH İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Melih için çok üzgünüz. Olmayacak bir sakatlık geçirdi. Sol dirseği çıktı ve sağlık ekibimiz çok yerinde bir hamle ile dirseği yerine yerleştirdi. MR'ı bekliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Çok kıymetli ve karakterli bir futbolcu grubuna sahibim. Bu kadronun kurulmasında emeği geçen belediyemize, yönetimimize ve sportif direktörümüze de ayrıca teşekkür ederim. Haftaya Modafen geliyor. Bu maçın da diğer maçlardan bir farkı olmayacak. Bizim bir oyun gücümüz var ve bu gücü tüm rakiplerimize göstermek için mücadelemize devam edeceğiz. Derince ve Kocaelili taraftarlarımızı da maçımıza davet ediyorum.