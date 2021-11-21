Kadir İnanır'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Burada sabah saatlerinde rahatsızlanan İnanır, sevgilisi Julide Kural'ın 112'yi araması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıktı. Apar topar kontrolleri sağlanan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli'de nöroloji servisine alınan Kadir İnanır, yapılan işlemlerin ardından tedavisine başlanıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ise Kadir İnanır'ın durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımladı. İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair yapılan açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.
# sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Rambo - Siyasete girdiğinden beri nefret ediyorum vakti dolduysa olmesinde sakınca yoktur.allah sevdiklerine kavuştursun.
Rambo - allah tez zamanda şifasını verir inşallah kadir babayı çok severiz
Hacı Fış Fış - akil adamdır ona bir şey olmaz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.