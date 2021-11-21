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21 Kas 2021 - 09:29- Yaşam G: 21 Kas 2021 - 09:33

Kadir İnanır'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'ye sevk edilen ünlü oyuncu Kadir İnanır için Pamukkale Üniversite Hastanesi sosyal medyada açıklamaya yayımlayarak durumunun iyi olduğunu belirtti.
Kadir İnanır'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı mask

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Burada sabah saatlerinde rahatsızlanan İnanır, sevgilisi Julide Kural'ın 112'yi araması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıktı. Apar topar kontrolleri sağlanan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli'de nöroloji servisine alınan Kadir İnanır, yapılan işlemlerin ardından tedavisine başlanıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ise Kadir İnanır'ın durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımladı. İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair yapılan açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.
# sağlık

21 Kas 2021 - 09:29 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Rambo - Siyasete girdiğinden beri nefret ediyorum vakti dolduysa olmesinde sakınca yoktur.allah sevdiklerine kavuştursun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Kasım 10:48
02

Rambo - allah tez zamanda şifasını verir inşallah kadir babayı çok severiz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Kasım 10:19
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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