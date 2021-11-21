Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor...

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken. Yağış tüm yurdu etkisi altına alacak. Batıda yağmur, doğuda kar olarak görülecek yağışlar sıcaklıkları birkaç derece düşürecek.

YAĞIŞ UYARILARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.