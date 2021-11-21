Büyükşehir’den personele ‘empatik iletişim’ eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Büyükşehir, vatandaşla birebir iletişim halinde olan engelli ve yaşlı hizmetleri çalışanları için ‘İnsan İlişkilerinde Empatik İletişim Eğitimi’ konulu program düzenledi.
BÜYÜKŞEHİR MECLİS SALONUNDA
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda iki oturum şeklinde düzenlenen eğitimler İç Eğitmen Sema Aytimur tarafından verildi. Etkinliğe Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram’ın yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan personel katıldı.
KOCAELİLİLER MUTLU OLSUN DİYE…
Programda konuşan daire başkanı Bayram, “Kamu çalışanları olarak hem maddi hem manevi kazancı olan bir görev yapıyoruz. Tek yapmamız gereken kent halkının daha mutlu olması için çabalamak. Bunu gerçekleştirdiğimizde elde ettiğimiz mutluluk başka hiçbir şeyde bulunmuyor. Kocaelililerin mutlu olması için elimizden ne geliyorsa yapalım” dedi.
EMPATİ KURULDU
KO-MEK Usta Öğreticisi Sema Aytimur ise vatandaşlarla iletişim kurulurken mutlaka empati yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Etkili iletişim kurmanın yöntemlerini anlatan Aytimur, “Kendimizi ilgilendiğimiz insanların yerine koyarak hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, bugün verdiğimiz hizmeti bizler de yarın alabiliriz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.