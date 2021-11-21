Perilerden mucizevi dönüş! “64-68”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Kayseri’de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Rakibi karşısında bir ara 20 sayı geriye düşen mavi yeşilliler mücadeleyi 68-64 mağlup etti ve çok önemli bir deplasman galibiyeti daha çıkardı.

İKİNCİ ÇEYREK YOKTU!

Zorlu maç karşılıklı basketlerle geçildi ve Kayseri ekibi çeyreği 14-12 önde tamamladı. İkinci 10 dakikada savunma ve hücumda aksayan İzmit, Destiny ve Egle’nin sayılarına engel olmayınca fark açıldı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 36-16’lık skorla geride bulunan İzmit ekibi 6-0’lık bir seri sonrası soyunma odasına 36-22’lik dezavantaj ile girdi.

SESSİZ VE DERİNDEN GELDİ

Üçüncü çeyrek, maçın ilk çeyreğindeki gibi karşılıklı sayılarla geçildi. Bu çeyreğin son 1 dakikasına 48-39 geride giren UMF Yapı İzmitBelediyespor, bu 1 dakikada yıldızı Nirra ile tam 5 sayı buldu ve son çeyrek öncesi farkı 4’e indirdi. (48-44) Son 10 dakikada adeta nefesler kesildi. Dış şutlarda isabet bulan İzmit Belediyespor, Mircheva ile farkı eritti. Mavi yeşillilerde Nirra bitime 2.24 kala çaldığı topsonrası basket faul kazandırdı ve takımını 2-3’ten sonra ilk kez öne geçirdi. “60-62”

NIRRA NIRRANIRRA!

Son bölümde Nirra sahneye çıktı ve teknik faul sonrası serbest atışlardan bulduğusayılar sonrası takımının maçı 64-68 kazanmasını sağladı. Ekibimizde Nirra 18, Melisa 14, Kristina 10, İdil ve Gülse 8’er, Solopova 6, Mircheva da 4 sayılık katkı sağladı. 20 sayılık farkı koruyamayan ev sahibi ekipte ise Destiny’nin 21 ve eski sporcusu Egle’nin 14 sayısı yeterli olmadı. 5. maçında 3. kez kazanan İzmit Belediyespor 27 Kasım’da 5 maçta galibiyeti bulunmayan Botaş’ı konuk edecek.

KAYSERİ BASKETBOL:64

İZMİT BELEDİYESPOR-68

HAKEMLER: Mehmet Şahin***, Abdullah İlik***, Berk Kurtulmuş***

SALON: Kadir Has

KAYSERİ BASKETBOL: Slocum*** (21), Egle***(14), Williams*** (11), Sevgi** (8), Zeynep Öykü** (5), Helin** (5), Meltem, Gizem

İZMİT BELEDİYESPOR: NirraFields****(18), Melisa**** (14), Higgins****(10), İdil*** (8), Gülse*** (8), Sıla, Solopova*** (6), Mircheva*** (4)

1. PERİYOT: 14 - 12

2. PERİYOT: 36 - 22

3. PERİYOT: 48 – 44

MAÇ SONUCU: 64-68