Perilerden mucizevi dönüş! “64-68”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Kayseri’de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Rakibi karşısında bir ara 20 sayı geriye düşen mavi yeşilliler mücadeleyi 68-64 mağlup etti ve çok önemli bir deplasman galibiyeti daha çıkardı.
İKİNCİ ÇEYREK YOKTU!
Zorlu maç karşılıklı basketlerle geçildi ve Kayseri ekibi çeyreği 14-12 önde tamamladı. İkinci 10 dakikada savunma ve hücumda aksayan İzmit, Destiny ve Egle’nin sayılarına engel olmayınca fark açıldı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 36-16’lık skorla geride bulunan İzmit ekibi 6-0’lık bir seri sonrası soyunma odasına 36-22’lik dezavantaj ile girdi.
SESSİZ VE DERİNDEN GELDİ
Üçüncü çeyrek, maçın ilk çeyreğindeki gibi karşılıklı sayılarla geçildi. Bu çeyreğin son 1 dakikasına 48-39 geride giren UMF Yapı İzmitBelediyespor, bu 1 dakikada yıldızı Nirra ile tam 5 sayı buldu ve son çeyrek öncesi farkı 4’e indirdi. (48-44) Son 10 dakikada adeta nefesler kesildi. Dış şutlarda isabet bulan İzmit Belediyespor, Mircheva ile farkı eritti. Mavi yeşillilerde Nirra bitime 2.24 kala çaldığı topsonrası basket faul kazandırdı ve takımını 2-3’ten sonra ilk kez öne geçirdi. “60-62”
NIRRA NIRRANIRRA!
Son bölümde Nirra sahneye çıktı ve teknik faul sonrası serbest atışlardan bulduğusayılar sonrası takımının maçı 64-68 kazanmasını sağladı. Ekibimizde Nirra 18, Melisa 14, Kristina 10, İdil ve Gülse 8’er, Solopova 6, Mircheva da 4 sayılık katkı sağladı. 20 sayılık farkı koruyamayan ev sahibi ekipte ise Destiny’nin 21 ve eski sporcusu Egle’nin 14 sayısı yeterli olmadı. 5. maçında 3. kez kazanan İzmit Belediyespor 27 Kasım’da 5 maçta galibiyeti bulunmayan Botaş’ı konuk edecek.
KAYSERİ BASKETBOL:64
İZMİT BELEDİYESPOR-68
HAKEMLER: Mehmet Şahin***, Abdullah İlik***, Berk Kurtulmuş***
SALON: Kadir Has
KAYSERİ BASKETBOL: Slocum*** (21), Egle***(14), Williams*** (11), Sevgi** (8), Zeynep Öykü** (5), Helin** (5), Meltem, Gizem
İZMİT BELEDİYESPOR: NirraFields****(18), Melisa**** (14), Higgins****(10), İdil*** (8), Gülse*** (8), Sıla, Solopova*** (6), Mircheva*** (4)
1. PERİYOT: 14 - 12
2. PERİYOT: 36 - 22
3. PERİYOT: 48 – 44
MAÇ SONUCU: 64-68
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.