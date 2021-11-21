Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek." denildi.

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