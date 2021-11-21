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21 Kas 2021 - 10:30- Eğitim G: 21 Kas 2021 - 10:33

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek." denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması mask

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek." denildi.

Ayrıntılar geliyor...
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21 Kas 2021 - 10:30 - Eğitim

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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North - Şu özel liselerde okutulmayan beden müzik resim ve bunun gibi üniversite sınavında sorulmayan alakasız dersleri kaldırıp ikili eğitime günde 4 saat olarak geçişle daha verimli olur.meb mufraditi özel paralı liselerde uygulanmıyor MEB ayakta uyuyor.derhal görevinden alınıp eğitimde eşitlik sağlanmalı.ayrica hiçbir özel lisede MEB kaynaklı kitaplar okutulmuyor.uyumayiniz Özel liseler dersane gibi çalışıyor.zaten eğitim rantlasti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Kasım 10:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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