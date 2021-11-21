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21 Kas 2021 - 10:36- Gündem G: 21 Kas 2021 - 10:38

Başyiğit ile Kanal Yolu’nu birleştirecek yeni köprü ve yolda çalışmalar sürüyor

Büyükşehir, Başiskele Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yolun yapımında, betonarme köprü ve dere ıslahına devam ediyor
Başyiğit ile Kanal Yolu’nu birleştirecek yeni köprü ve yolda çalışmalar sürüyor mask

İlimizde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek için Başiskele Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

KÖPRÜ AYAKLARI TAMAMLANDI

Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddesini birleştirecek betonarme köprünün ayak imalatları tamamlandı. Köprü kiriş montajına önümüzdeki günlerde başlanacak. 45 adet fore kazığın çakıldığı betonarme köprünün bağlantı sağladığı Kanal Yolu Caddesinde binder asfalt serimi yapıldı. Başyiğit Caddesinde ise pilent miks temel serimi yapıldı. Başyiğit Caddesinde binder asfalt serimine başlanacak. Köprünün tamamlanması sonrası her iki cadde ve köprüde son kat aşınma asfaltı serimi yapılarak, köprü ve yeni yol hizmete açılacak.

KİRAZ DERESİ ISLAH EDİLİYOR

245 metre uzunluğunda Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar ve taş pere imalatları sürüyor. Proje kapsamında, 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapılacak.

BETONARME KÖPRÜYLE İKİ CADDE BİRLEŞECEK

Kiraz deresi üzerine yapılacak betonarme köprü, dere ıslah çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sonrası hizmete sunulacak. Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yol ile her iki cadde arasında ulaşım daha kolaylaşacak. Başiskele’ye yeni bir cadde kazandıracak proje kapsamında 696 metre uzunluğunda yeni yola yapılacak betonarme köprü ile Başyiğit ve Kanal Yolu caddeleri birleşecek.

KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ ARASI

Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılıyor. 3 bin 490 ton Pilent Miks Temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.
# Başiskele, proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

21 Kas 2021 - 10:36 - Gündem

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