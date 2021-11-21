Reklamı Kapat
21 Kas 2021 - 10:50- Gündem G: 21 Kas 2021 - 10:53

İtfaiye eğitmeni uyardı: Depremden önce mutlaka yapın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmeni Hasan Koyunlu, deprem anında en büyük risklerden birinin ev ya da ofislerdeki sabitlenmemiş eşyaların olduğunu belirterek, “Dekorasyon ya da mobilya olarak kullandığımız eşyalar, doğru yöntemlerle sabitlenmemişse maalesef olası bir sarsıntıda ciddi zararlar verebilir” dedi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
İtfaiye eğitmeni uyardı: Depremden önce mutlaka yapın! mask

Son günlerde meydana gelen depremler, alınması gereken tedbirleri yeniden hatırlattı. Yıkım olmamasına rağmen bazı evlerde sabitlenmeyen aynaların, dekorasyon eşyalarının ve balkon camlarının sarsıntı sırasında düşerek kırılması depreme hazırlık aşamasında ev içinde alınacak tedbirlerin önemini gözler önüne serdi. Deprem öncesinde ve sırasında gösterilen reaksiyonun ciddi derecede önemli olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Hasan Koyunlu, bilinçli yaşamanın olası depremlerde hasarı azaltmada büyük rol oynayacağını vurguladı.

Deprem öncesinde alınması gereken en önemli tedbirlerin, sıklıkla vakit geçirilen yerlerden olan evler ve ofislerden başladığını ifade eden Koyunlu, “Evlerimizde bulunan eşyaların öncelikli olarak mutlaka deprem öncesinde sabitlenmesi ve olası deprem riskine karşı gerekirse yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Burada en büyük faktör, evimizde deprem sırasında potansiyel olarak düşebilecek eşyaların, rafların ve dolap gibi eşyaların sabitlenmesi büyük önem taşıyor. Televizyonlar da aynı şekilde yüksek ağırlıklara sahip, dolayısıyla sağlam bir noktaya sabitlenmesi sağlanmadığı takdirde maalesef istemediğimiz olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Hatta bunlara salonlarımızda kullanmayı çok sevdiğimiz avizelerimizi örnek verebiliriz. Bunlar doğru bir şekilde, doğru yöntemlerle sabitlenmemişse maalesef olası bir sarsıntıda vatandaşlarımıza ciddi zararlar verebilir” dedi.

‘MUTFAKLARDA KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ RİSKLER VAR’

Mutfak eşyalarının son derece kritik olduğunu söyleyen Koyunlu, sözlerine şöyle devam etti: “Mutfak, salon ve yatak odasını biz belirli gruplara ayırıyoruz. Mutfaklarda karşılaşabileceğimiz riskler eğer bardak ve tabaklar gibi kullandığımız mutfak materyalleri raflarda açık alandaysa dolayısıyla potansiyel bir sarsıntıda bunların düşerek bizlere zarar verme olasılığı var. Yatak odalarında halk arasında yüklük diye tabir edilen yapılar, gardıroplar sabitlenmemişse maalesef ciddi risk arz edebiliyor.”

‘DEPREM ANINDA SAKİNLİKLERİNİ KORUMALARI GEREKİYOR’

Deprem sırasında panik yapmanın yanlış kararlar vermeye yol açacağını belirten Koyunlu, “Deprem anında bizim tavsiyemiz öncelikle mümkün olduğunca vatandaşların sakinliklerini korumaları gerekiyor. Daha sonra bulundukları ortama uygun bir şekilde korunma yöntemlerini yapmaları gerekiyor. Buradaki en büyük faktör şu, vatandaşlarımızın mümkün mertebe terk etmemeleri, bulundukları noktada tut, kapan, tutun metodunu tercih ederek potansiyel bir yaşam boşluğu oluşturabilecek sağlam materyallerin yanında vücut bütünlüğünü korumalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, kocaeli haber, kocaeli guncel haberler, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, kocaeli manset, kocaeli gazete haber, son dakika haberleri, kocaeli son dakika, kocaeli manset-haber, kocaeli flas haber, Gölcük, Gebze, , Kartepe, İzmit, Dilovası, Darıca, Başiskele, kocaeli gündem, Çayırova, Körfez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim, Deprem

21 Kas 2021 - 10:50 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.224.277 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den personele ‘empatik iletişim’ eğitimi mask
Büyükşehir’den personele ‘empatik iletişim’ eğitimi
Yıldız Sunta’nın konkordatosu mahkeme kararıyla kalktı mask
Yıldız Sunta’nın konkordatosu mahkeme kararıyla kalktı
Belediyeler örnek uygulamalarını tüm Türkiye ile paylaştı mask
Belediyeler örnek uygulamalarını tüm Türkiye ile paylaştı
‘’Ben de Varım’’ projesine Antalya’dan ödül mask
‘’Ben de Varım’’ projesine Antalya’dan ödül
Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı mask
Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı
KOİDER üyeleri KKTC’deki Türk iş kadınlarıyla buluştu mask
KOİDER üyeleri KKTC’deki Türk iş kadınlarıyla buluştu
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL