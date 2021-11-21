Kocaeli'de çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde çifte vatandaşlar, 8 sandıkta oylarını kullandı. Derince ilçesindeki Yenikent Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlattı.

Seçimin hem katılımın düşük kalması hem de yüzde 50 artı 1'e ulaşan bir aday çıkmaması nedeniyle tekrarlandığını vurgulayan Uzun, "Son 2 aday kaldı. Biz de onlardan biri için tercihimizi yaptık. Geçen haftaki katılım, Türkiye sandıklarına bakacak olursak gayet iyiydi. İnsanlarımız duyarlılık gösterdiler. Vatandaşı sandığa çağırdık. Onlar da geldiler, oylarını kullandılar." dedi.

Uzun, Türkiye'den 90 bin civarında geçerli oy kullanıldığına işaret ederek, "Bu çok ciddi bir rakamdı. Bu şekilde oradaki demokrasiye katkımızı sunduk. Türk adayı yüzde 13 civarında oy aldı. Son zamanlarda partinin almış olduğu en yüksek oy oranıydı bu. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi zaten. Oylarını artıracağını biliyorduk. Milletvekili sayısı da arttı. Daha fazla temsiliyetle artık Bulgaristan meclisinde temsil edileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.