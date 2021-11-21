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21 Kas 2021 - 11:30- Gündem G: 21 Kas 2021 - 11:32

Yol çizgi silme makinesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yol çizgi silme makinesi satın alınacak

21 Kas 2021 - 11:30 - Gündem

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