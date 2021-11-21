Şükrü Demir koronaya yenildi

Virüse yakalandıktan sonra bir süre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şükrü Demir daha sonra rahatsızlığı artınca yoğun bakıma alınmıştı Yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybeden Şükrü Demir bugün vefat etti iki çocuk babası olan Şükrü Demir ilimtepe Belen mezarlığı'nda toprağa verilecek.