Şükrü Demir koronaya yenildi

Virüse yakalandıktan sonra bir süre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şükrü Demir daha sonra rahatsızlığı artınca yoğun bakıma alınmıştı Yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybeden Şükrü Demir bugün vefat etti iki çocuk babası olan Şükrü Demir ilimtepe Belen mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.