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21 Kas 2021 - 11:46- Gündem G: 21 Kas 2021 - 11:48

Şükrü Demir koronaya yenildi

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde oturan ve üç dönemdir de muhtar azası olarak seçilen Şükrü Demir (67) yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede vefat etti

Şükrü Demir koronaya yenildi mask

Virüse yakalandıktan sonra bir süre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şükrü Demir daha sonra rahatsızlığı artınca yoğun bakıma alınmıştı Yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybeden Şükrü Demir bugün vefat etti iki çocuk babası olan Şükrü Demir ilimtepe Belen mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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21 Kas 2021 - 11:46 Kocaeli- Gündem

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