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21 Kas 2021 - 14:51- Spor G: 21 Kas 2021 - 14:52

Cevher Dudayev Parkı’nda ilk penaltı Başkan Söğüt’ten

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yapımı tamamlanan Barbaros Mahallesi Cevher Dudayev Parkı’nda top oynayan çocukların heyecanına ortak oldu, kazanılan penaltı atışını da kullandı
Cevher Dudayev Parkı’nda ilk penaltı Başkan Söğüt’ten mask
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Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde 14 dönümlük alanda hayata geçirilen Cevher Dudayev Parkı’nda son eksiklikler de tamamlandı. Geçtiğimiz mart ayında temeli atılan park için yapılacak açılış öncesinde incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla birlikte de park içinde oluşturulan futbol sahasında penaltı atışını kullandı.

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Sadece bu yıl Cevher Dudayev Parkı ile birlikte 3 parkı daha Körfez’e kazandırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Geçtiğimiz hafta Yavuz Sultan Selim’de hayata geçirdiğimiz iki parktan birinin açılışı yaptık. Orada da çocuklarımızın heyecanını görünce mutlu olmuştuk. Burada da gençler bizi karşıladı, teşekkürlerini iletti. Bu bizim çalışma azmimizi ikiye katlıyor” dedi.

 

 

21 Kas 2021 - 14:51 - Spor

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