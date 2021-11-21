Cevher Dudayev Parkı’nda ilk penaltı Başkan Söğüt’ten

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde 14 dönümlük alanda hayata geçirilen Cevher Dudayev Parkı’nda son eksiklikler de tamamlandı. Geçtiğimiz mart ayında temeli atılan park için yapılacak açılış öncesinde incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla birlikte de park içinde oluşturulan futbol sahasında penaltı atışını kullandı.
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Sadece bu yıl Cevher Dudayev Parkı ile birlikte 3 parkı daha Körfez’e kazandırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Geçtiğimiz hafta Yavuz Sultan Selim’de hayata geçirdiğimiz iki parktan birinin açılışı yaptık. Orada da çocuklarımızın heyecanını görünce mutlu olmuştuk. Burada da gençler bizi karşıladı, teşekkürlerini iletti. Bu bizim çalışma azmimizi ikiye katlıyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.