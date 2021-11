TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi, aralık ayında yapılacak olan TEMAD Genel Merkez Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylarını ağırlıyor. Bu kapsamda, TEMAD Genel Başkanı ve Başkan adayı Hamza Dürgen, TEMAD Gölcük Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Dürgen ve yönetimi ile birlikte TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, delegeler ve dernek üyeleri hazır bulundu.

“200 BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNDE YOL KAT ETTİK”

Gerçekleştirilen toplantıda sözü alan TEMAD Genel Başkanı ve Başkan Adayı Hamza Dürgen, “Her ne olursa olsun içinde bulunduğumuz an itibariyle, üyelerimizle bir arada bulunduğumuz anlar, bizim için en kıymetli anlardır. Dolayısıyla gittiğimiz kurumlarda, dilimiz döndüğü kadarıyla ifade ettiğimiz gibi her ne olursa olsun, toplumda sorumluluğu kim alırsa alsın, bu sorumluluk gereği kendi ait olduğu toplumun en ücra köşesindeki bir üyesine dahi yeri geldiğinde hesap verebilmeli diye belirtiyoruz. İçinde bulunduğu kurumun güçlenmesi ve gelişmesi için de icap ettiği ölçüde üzerine düşeni yapıp gerekirse hesap sormalı, yargılamasını da bilmeli. Bu görev bize verilmeden önce Türkiye genelinde 55 bin kilometrelik bir yol kat etmiştik. Şu an yine aynı vazife ve inançla 200 bin kilometrenin üzerinde bir yol kat etmişliğimiz var” ifadelerini kullandı.

“NEREDEN BAŞLAYIP NEREYE GELDİĞİMİZİ BİLMELİYİZ”

Sözlerini devam ettirenDürgen, “Buraya geliyoruz, sizlerden bir şeyler öğreniyoruz. Başka bir şubemizde de öğrendiklerimiz oluyor. Buralarda oluşan fark ve kültürün şubelerimize aktarılmasının, istişare edilmesinin, özellikle Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin kaptan köşkünde olan bir genel başkanlık için yol haritasının belirlenmesinde ciddi katkılar oluyor. Burada bir kez daha derneğimizin kısa bir değerlendirmesini yapmamda fayda var. Derneğimizin 94 şubesi, 5 temsilciliği var. Güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ama bunu 94 ve buna benzer rakamlarla ifade etmek yerine, bu dernek bugünlere nasıl geldi, öncelikle bunu bilmemizde fayda var. Şu an içinde bulunduğumuz anı değerlendirmek için nereden başlayıp nereye geldiğimizi bilmeliyiz. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içinde dertleşiyoruz. Hepsi bir yana, mesleğin gelişmesi için bir mücadele veriyoruz” dedi.