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21 Kas 2021 - 15:13- Gündem G: 21 Kas 2021 - 15:15

Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu,kasım ayı toplantısını Gölcük Erzurumlular Derneği’nde yaptı
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi mask

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu,kasım ayı toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Mehmet Akif Alponat, üye dernek başkanları ve dernek yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda konuşma yapan Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Mehmet Akif Alponat, “Geçtiğimiz ay içerisinde katıldığımız etkinlikler vardı. Bunları platform toplantımızda üyelerimize aktardık. Ekim ayı içerisinde Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık. Kutlama programlarına katılım gösterdik. Yine Cumhuriyet Bayramı’na istinaden 2 Kasım tarihinde, Değirmendere Musiki Derneği ile birlikte bir konser düzenledik. Sonrasında da 10 Kasım’da ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerine katılım gösterdik” ifadelerini kullandı.

“KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLEYECEĞİZ”

Sözlerini devam ettiren Alponat, “Yaptığımız toplantı neticesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne istinaden bazı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimizi de toplantımızda netleştirdik. Kültür Dernekleri Platformu olarak Gölcük’te güzel çalışmalarla adımızın anılmasını istiyoruz. Covid-19 pandemisi uzun süre bir araya gelmemizi engelledi. Tüm derneklerimizi bir araya getirebilmek ve platformumuzu güçlendirebilmek adına 19 Aralık tarihinde bir kahvaltı programında bir araya gelmeyi planladık. Bu anlamda yerimizi de belirleyerek üyelerimize açıklayacağız. Kahvaltımıza platformumuza üye derneklerimizin yöneticileri ve üyeleri, eşleri ile birlikte gelebilecek. Böylelikle güzel bir birliktelik oluşturmuş olacağız” dedi.
# Mustafa, covid-19

21 Kas 2021 - 15:13 - Gündem

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