TÜVTÜRK'e tepki! “Gerekirse kontak kapatırız”

İlimizde taşımacılık işi yapan servis araçları, kamyoncu odaları ve birliğe bağlı kooperatifler TÜVTÜRK’ün randevu politikası nedeniyle isyanda. TÜVTÜRK’ten randevu alırken 20 gün sonraya gün verilmesine tepki gösteren şoför esnafı, araçlarda kusur tespit edildiğinde de ikinci muayenenin 20-25 gün sonraya verildiğini söylüyor. Bu durumun iş kaybına yol açtığı ve zarara uğradıklarını belirten esnaf, yılda 40-45 gün boyunca yatmak zorunda kalan araçları yüzünden maddi kayıp yaşadıklarını belirtiyorlar

YETERSİZ KALIYORLAR

Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Besim Kaçar, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, TÜVTÜRK istasyonlarında ticari araçlara ayrılan peronların yetersiz olduğunu, bu peronların artırılması gerektiğini dile getirdiler. Randevu günü almakta zorlanan ticari araç sahiplerinin her yıl muayyene zorunluluğu olduğu hatırlatan oda başkanları, TÜVTÜRK’ten peron artırımı istiyor.

“ARAÇLARIMIZ 40 GÜN YATIYOR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, “Biz her yıl muayyene yaptırmak zorundayız. Kimi zaman vergi ve bandrol borçları olduğu için önceden randevu alamıyoruz. Her muayyene talebimiz 20-25 gün sonraya veriliyor. Bu sürede araçlarımızı kullanamıyoruz. Muayyene günü geldiğinde de araçta eksik tespit edildiği taktirde onları yaptırıp yeniden randevu almamız gerekiyor. Biz bir günde aracın eksiklerini tamamlıyoruz ama randevu yine 20-25 gün sonraya veriliyor. Her yılın 40-45 günü araçlarımız sefer yapamıyor” dedi.

GEREKİRSE EYLEM YAPARIZ

Açıklamalarını sürdüren Zorlu, “Oda ve birliğe bağlı 13 bin ticari aracın bulunduğu bunun yansıra son verilere göre ilimizde 8 bin 549 minibüs, 7 bin 100 otobüs, 74 bin 473 kamyonet, 23 bin 130 kamyon, 17 bin 543 traktör bulunuyor. İlimizdeki 394 bin aracın neredeyse yarısı ticari araç. Buna rağmen muayyene istasyonlarında, ticariler için ayrılan peron sayısı iki. Biz talebin karşılanmasını istiyoruz. Aksi halde TÜVTÜRK istasyonlarının önünde kontak kapatma eylemi yaparak sesimizi duyurmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.