Vatandaş temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlara tepkili

Türkiye'de son günlerde temel gıda ürünlerine art arta yapılan fahiş zamlar, vatandaşı ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.Hükümetin yapılan zamlardan dolayı sürekli olarak birilerini suçladığını belirten vatandaş, sorunun enflasyon ve faizden kaynaklandığını ifade ediyor.Asgari ücret ve emekli maaşları ile geçimin yapılamayacağını belirten vatandaş, ekonomide ciddi manada adımlar atılmasını istiyor.

“MAAŞ 15 GÜN BİLE YETİMİYOR”

Zamlar nedeni ile geçinemediğini ifade eden emekli Sami Özbay, “Benim aldığım emekli maaşı bana sadece 15 gün bile yetmiyor. Bu şartlarda geçinmek çok zordu. Hayatın her yerinde pahalılık var. Market fiyatlarında zamları artık takip edemiyoruz. Ancak ek gelirin olması lazım ki hem çocuk okut hem kendini geçindir” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY ÜRETİM İLE ALAKALI”

Maaşların yeterli olmadığını ifade eden Kadir Alkan, "Her şeye zam geldi. Bu kadar zam karşılığında maaşlarımızın hiçbir anlamı kalmadı. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ne ücret belirlerlerse belirlesinler bir faydası olmayacak. Üretim arttırılmalı raflardaki fiyatlar düşmeli ki maaşlar da yeterli olsun. Her şey üretimle alakalı. Şuan market fiyatları faturalar her şey çok zamlı. Maaşlar buna oranla da yetmiyor" şeklinde konuştu.

“MAAŞLARA ZAM YAPILMASIN”

Ekmek zammını eleştiren üniversite öğrencisi İrem Özdemir, “Ekmek fiyatı her zaman düşük tutulmalı. Zaten ekmeklerin gramajlarıyla da oynanıyor. Ekmekler artık eskisi gibi değil çok küçükler. Kalabalık bir aile olunca hiç yetmiyor. Ekmeğe zam yapılmasın maaşlara zam yapılsın" dedi.

“İKİ MAAŞ İLE BİR ÇOCUK İÇİN YETMİYOR”

Reklam ajansında yemek işlerine bakan Ayşe Toprakoğlu, “Eşim ve ben asgari ücretle çalışıyoruz yine de geçinemiyoruz. İki kişi çalışmamıza rağmen zor geçiniyoruz. Çekirdek aileyiz bir çocuğumuz var yani zor. İki asgari ücret bir çocuğun masrafları için yetmiyor bile. Yetmemesine rağmen her geçen gün başka zamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Allah daha fazla çocuğu olup da tek maaş ile çalışanlara yardımcı olsun” ifadelerini kullandı.

“SİMİT ALACAĞINA EKMEK ALIYOR”

İzmit’te seyyar simit satan Cafer Taylan ise simit zammı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Taylan, “Satışlar düştü. Simit halkın temel gıdası. Fiyatlar artsa da yine de tercih ediliyor mecburen. Ama 3 gün öncesi gibi değil. Vatandaş bir simide 3 lira vermektense bir ekmeğe 2 lira vermeyi tercih ediyor” dedi. Halkın zamlara alıştığını belirten Taylan, “İnsanlar fiyat sormuyor. Zamlara alışmış durumda. Sosyal medyadan, haberlerden duyarak geliyorlar zaten. Fiyatını söylediğimizde şaşıran yok. Zaten fiyatı çok bulan simit almıyor” dedi.

“HARÇLARA BİLE ZAM GELİYOR”

Üniversite öğrencisi Funda Uzun, “Her güne yeni zamlarla uyanır olduk. Zam gelmeyen alan yok. Öğrenciyim. En çok paraya ihtiyacı olan öğrencilerin bile harç ücretlerine sene başında zam geldi. Bu sene bir kez daha gelecek. Burslar bile yeterli gelmiyor. Zamları doğru bulmuyorum” ifadelerine yer verdi.

“PARÇA PARÇA ZAM YORUYOR”

Üniversite öğrencisi Ömer Faruk Ceylan, “Türkiye her yıl yüzde 10 civarı zamma alışmıştı ama artık zamlara da zam geldi. Trafik cezaları gibi konularda zam gelmesine karşı değilim ama temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ürünlere zam gelmesi problem yaratıyor. Zamların tek seferde değil de parça parça gelmesi de insanı ruhen yoruyor” şeklinde konuştu.

“ZAMLARI TAKİP EDEMİYORUZ”

Emekli İhsan Kırçıl ise, “Hayat çok pahalı. İnsanlar ekmek alamıyor, sebze alamıyor. Bu pahalılıkta maaşlar yeterli değil. Özellikle emekliler belli bir yaştan sonra çalışamıyor. İnsanların tek maaşla geçinmesi çok zor oluyor. Pandemi döneminde zaten her şey iki katı oldu. Artık zamları takip edemiyoruz. Şaşırtmıyor” dedi.

“ABİMDEN ARABAYI İSTEMEYE ÇEKİNİYORUM”

18 Yaşındaki Ömer Ergün ise zamlar ve düzensizliklere daha fazla dayanamadığı gerekçesi ile Kanada’ya gideceğini ifade etti. Kanada’ya gideceğini duyan diğer arkadaşlarının da kendisi ile birlikte gelmek istediğini söyleyen Ergün benzin zammı ile ilgili, “Ağabeyimin bir arabası var. Normalde onu kullanıyordum. Abim vermekten çekinmezdi. Benzin zammından sonra artık arabayı almaya çekiniyorum” ifadelerini kullandı.