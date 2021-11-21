Ford Trucks artık Avrupa’daki büyümesini Fransa ile sürdürüyor

Stratejik bir pazar olarak, Avrupa içinde kilit konuma sahip olan Fransa'da 2022'ye kadar 25 noktada var olmayı planlayan Ford Trucks, lansman sırasında ülkenin en önemli lojistik filolarından biri olan Combronde Groupe şirketine 60 adet ‘ITOY - Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödüllü Ford Trucks F-MAX teslimatı da gerçekleştirdi.Ford Trucks’ın Fransa’daki yapılanması için eşit paylara sahip 3 şirketin bir araya gelmesiyle kurulan F-Trucks France, Groupe Maurin, Groupe DMD ve Groupe Amplitude olmak üzere otomotiv sektöründe köklü bir geçmiş ve tecrübeye sahip şirketlerden oluşuyor.

KİLİT ROLE SAHİP

Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci ağır ticari pazarı olan Fransa’ya Solutrans 2021 gibi önemli bir organizasyonda adım atmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:“Ford Otosan olarak, ağır ticari araç markamız Ford Trucks ile yarım asrı aşkın süredir otomotiv sektöründe ‘ilk'leri başarmaya ve dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Kamyon üretim yolculuğumuzun bugün ulaştığı noktada mühendislik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz sayesinde 40’ı aşkın ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü kazanan F-MAX, üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin, tasarım, teknoloji ve araç geliştirme becerilerimizin ulaştığı noktanın en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor.

GELEN YOĞUN TALEP

Ford’un kamyon işini küresel çapta temsil ederken, Avrupa’daki stratejik büyüme planlarımıza pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hız kesmeden devam ediyoruz. ITOY ödülünün ardından F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Geçtiğimiz haftalarda da Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç pazarı Almanya’ya adım attık. Şimdi de Ford Trucks’ın büyüme planlarında kilit role sahip, Avrupa’nın 2. en büyük ağır ticari pazarı olan Fransa’ya distribütörümüz F-Trucks France ile adım atmanın gururunu yaşıyoruz.”

HEDEFİ 2024’TE 55 ÜLKE

Sadece Türkiye içinde değil, 40’ı aşkın ülkede global pazarlar için de araç üreten ve geliştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, pandemiye rağmen global çapta büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarına hızla devam eden Ford Trucks, Fransa’nın ardından önümüzdeki 3 yıl içerisinde Avrupa’nın tamamını kapsayacak şekilde global operasyonlarını 55 ülkeye yaymayı planlıyor. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarını erkene çeken Ford Trucks, 2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğü pazarlardan İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Almanya’daki yapılanmasını tamamladı. Şirket, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedefliyor.