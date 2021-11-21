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21 Kas 2021 - 15:41- Ekonomi G: 21 Kas 2021 - 15:43

Gübredeki yıllık artış yüzde 71’i aştı

TÜİK verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 1.56, yıllık yüzde 27.79 yükseldi. Yıllık en çok artış yüzde 71.47 ile gübrede görüldü.
Gübredeki yıllık artış yüzde 71’i aştı mask

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül 2021’e ilişkin açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiyi zorlamaya devam ettiğini ortaya koydu.Buna göre, Tarım-GFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,19 arttı.Yıllık en yüksek artış yüzde 71,47 ile gübrede görüldü. Bunu yüzde 43,67 ile bina bakım masrafları ve yüzde 42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) izledi.

DİKİM MATERYALİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,20 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 15,64 ile malzemeler oldu.Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla ise yüzde 0,09 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,37 ile veteriner harcamaları oldu.Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,31 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,03 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

21 Kas 2021 - 15:41 - Ekonomi

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