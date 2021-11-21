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21 Kas 2021 - 15:42- Ekonomi G: 21 Kas 2021 - 15:43

Asgari geçim indirimi ne kadar? Güncel AGİ tablosu…

2021 yılında uygulanan asgari geçim indirimi evli ve bekar olmanın yanında çocuk sayısında değişlik gösteriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak.
Asgari geçim indirimi ne kadar? Güncel AGİ tablosu… mask

Geçtiğimiz yapılan zamlara göre, asgari ücretle çalışan bekar bir kişi 268 lira AGİ yardımı alıyor. Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkesin faydalanabildiği AGİ yani Asgari Geçim İndirimi yıllık olarak zamlanıyor. Bu nedenle maaşlara ek olan ve her ay ödenen AGİ birçok kişi tarafından merak ediliyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

AGİ ödemeleri, çalışan kişinin eşinin çalışması veya çocuğu olmasıyla farklılık gösteriyor. İşte 2021 yılında evli olan ve çocuğu olan kimselerin aldığı AGİ yardımları;

Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira

Evli olan eşi çalışan: 268 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456

21 Kas 2021 - 15:42 - Ekonomi

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