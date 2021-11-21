Hepsiburada, sunduğu hizmetlerin kapsamını daha da genişletmek için Google Cloud ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Hepsiburada, Google ile süregelen iş birliği kapsamında daha önce GoogleAds ve GooglePay ile ortak projeler hayata geçirerek yenilikçi reklam ve ödeme çözümleri geliştirmişti. Bugün açıklanan Google Cloud iş birliği, Hepsiburada’nın Google ürün ve hizmetlerini iş planlama süreçlerinde kullanma vizyonunun devamı olarak hayata geçirildi.
21 Kas 2021 - 15:42- Ekonomi Güncelleme: 21 Kas 2021 - 15:44
Hepsiburada’dan işbirliği
Hepsiburada, Google Cloud Platform iş birliği ile yenilikçi IT altyapısını daha da güçlendiriyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.