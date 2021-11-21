Hepsiburada’dan işbirliği

Hepsiburada, sunduğu hizmetlerin kapsamını daha da genişletmek için Google Cloud ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Hepsiburada, Google ile süregelen iş birliği kapsamında daha önce GoogleAds ve GooglePay ile ortak projeler hayata geçirerek yenilikçi reklam ve ödeme çözümleri geliştirmişti. Bugün açıklanan Google Cloud iş birliği, Hepsiburada’nın Google ürün ve hizmetlerini iş planlama süreçlerinde kullanma vizyonunun devamı olarak hayata geçirildi.