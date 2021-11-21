Vodafone ve Aksigorta İŞBİRLİĞİ YAPTI

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, geçtiğimiz aylarda, farklı ekosistemlere entegre olma vizyonuyla, Vodafone iş birliği ve Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş aracılığıyla sektöründeki ilk telekomünikasyon sigortacılığı örneğini hayata geçirdi. Bu iş birliği ile ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda sigorta ürünü Vodafone Yanımda üzerinden satın alınabilir hale geldi.
BAŞARILI SONUÇLAR
Müşteri deneyimi açısından oldukça başarılı sonuçların elde edildiği telekomünikasyon sigortacılığında şimdi ise mobil ödeme seçeneği devreye alındı. Yeni uygulama ile birlikte tüm faturalı hat sahibi Vodafone kullanıcıları, poliçe ödemelerini cep telefonu faturalarına yansıtabilecek. Böylelikle kullanıcılar her ay fatura tutarına ek olarak sigorta primini de ödeme kolaylığına erişmiş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.