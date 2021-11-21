Vodafone ve Aksigorta İŞBİRLİĞİ YAPTI

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, geçtiğimiz aylarda, farklı ekosistemlere entegre olma vizyonuyla, Vodafone iş birliği ve Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş aracılığıyla sektöründeki ilk telekomünikasyon sigortacılığı örneğini hayata geçirdi. Bu iş birliği ile ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda sigorta ürünü Vodafone Yanımda üzerinden satın alınabilir hale geldi.

BAŞARILI SONUÇLAR

Müşteri deneyimi açısından oldukça başarılı sonuçların elde edildiği telekomünikasyon sigortacılığında şimdi ise mobil ödeme seçeneği devreye alındı. Yeni uygulama ile birlikte tüm faturalı hat sahibi Vodafone kullanıcıları, poliçe ödemelerini cep telefonu faturalarına yansıtabilecek. Böylelikle kullanıcılar her ay fatura tutarına ek olarak sigorta primini de ödeme kolaylığına erişmiş olacak.