Garanti BBVA’dan Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 2.000TL ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300TL, 1.500TL-2.500TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650TL, 2.500TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2.000TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
CAZİP ORANLAR
Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği “Emekli Yakınını Davet Et” kampanyasıyla emekli yakınını getirenlere, her bir kişi için 250TL, toplamda 2.500TL’ye varan* nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca, SGK emeklilerine özel cazip faiz oranlarıyla Destek kredisi ve Vadeli Mevduat ürünlerinden yararlanabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.