Açık Kapı hizmetlerinin tanıtımı ve etkinliğini artırmak, kurum irtibat yetkililerini bilgilendirmek, kurumlar arası koordineli çalışarak uygulama birliği oluşturmak amacıyla Valilik Açık Kapı Şube Müdürü V. Nuran Sağlam il ve ilçe sorumluları tarafından 12 Ekim-04 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 ilçemizde toplam 136 Kuruma ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız Açık Kapı birimlerinde gerek yüz yüze gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları müracaatlar ile birlikte bugüne kadar 93 bin 400 vatandaşımızın talebi alınmış, bunların yüzde 99,82’si sonuçlandırılmıştır.
21 Kas 2021 - 15:44- Gündem Güncelleme: 21 Kas 2021 - 15:47
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor
Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla vatandaş odaklı hizmet veren “Açık Kapı” birimlerinin iş ve işlemlerinde uygulamada birlik sağlanması için kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.