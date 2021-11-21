Reklamı Kapat
21 Kas 2021 - 15:44- Gündem G: 21 Kas 2021 - 15:47

“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor

Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla vatandaş odaklı hizmet veren “Açık Kapı” birimlerinin iş ve işlemlerinde uygulamada birlik sağlanması için kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor mask

Açık Kapı hizmetlerinin tanıtımı ve etkinliğini artırmak, kurum irtibat yetkililerini bilgilendirmek, kurumlar arası koordineli çalışarak uygulama birliği oluşturmak amacıyla Valilik Açık Kapı Şube Müdürü V. Nuran Sağlam il ve ilçe sorumluları tarafından 12 Ekim-04 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 ilçemizde toplam 136 Kuruma ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız Açık Kapı birimlerinde gerek yüz yüze gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları müracaatlar ile birlikte bugüne kadar 93 bin 400 vatandaşımızın talebi alınmış, bunların yüzde 99,82’si sonuçlandırılmıştır.

21 Kas 2021 - 15:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.224.277 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı mask
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi mask
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi
Erozyonla mücadeleye bisikletle dikkat çektiler mask
Erozyonla mücadeleye bisikletle dikkat çektiler
Yol çizgi silme makinesi satın alınacak mask
Yol çizgi silme makinesi satın alınacak
Hizmet aracı kiralanacak mask
Hizmet aracı kiralanacak
Büyükşehir’den personele ‘empatik iletişim’ eğitimi mask
Büyükşehir’den personele ‘empatik iletişim’ eğitimi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL