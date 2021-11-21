“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor

Açık Kapı hizmetlerinin tanıtımı ve etkinliğini artırmak, kurum irtibat yetkililerini bilgilendirmek, kurumlar arası koordineli çalışarak uygulama birliği oluşturmak amacıyla Valilik Açık Kapı Şube Müdürü V. Nuran Sağlam il ve ilçe sorumluları tarafından 12 Ekim-04 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 ilçemizde toplam 136 Kuruma ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız Açık Kapı birimlerinde gerek yüz yüze gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları müracaatlar ile birlikte bugüne kadar 93 bin 400 vatandaşımızın talebi alınmış, bunların yüzde 99,82’si sonuçlandırılmıştır.