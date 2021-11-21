"İcracı sanatçılar" kayıt altına alınacak

Genel Başkanlığını Mustafa Demir'in yaptığı Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB) Genel Sekreterliğini Özkan Karasu yaparken Bölge Başkanlığını Nurettin İtgensoy, Bölge Genel Sekreterliğini Gölcük'ün sevilen ses sanatçısı ünlü müzisyen Cengiz Şiberler ile Turgay İnce ve Zeki Can üstlendi.

“ARTIK KURUMSAL NİTELİĞİMİZ OLDU"

Konu hakkında bilgi veren TSMB Bölge Genel Sekreteri Cengiz Şiberler, “Haziran ayında kurulan meslek birliğimiz sayesinde artık yerelde, halkın içinde çalışan müzisyen ve sanatçı meslektaşlarımızın mesleği tanımlanmış oldu. Her meslek örgütünün bir çalışması var, mesleğinin kabul oluşu var. Tabanda çalışan şu an kayıtlarımıza göre yaklaşık 75 bin kişiyiz. Bu sayımızın bir meslek örgütü, onları tanımlayan bir kurumsal niteliğimiz yoktu. Artık kurumsal niteliğimiz oldu. Bizi, devlet icracı sanatçı olarak tanıdı. En önemli başarımız bu. İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Birliğinin, meslek mensuplarının haklarının korunmasında çok önemli bir işlev görecek" dedi.