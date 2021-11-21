Aynacı: Seymen, talihsiz bir söylemde bulunmuştur

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Aynacı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın partimizin Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını ile yaşadığı talihsiz olay sonrası, iktidarın tüm kadroları bunu fırsat bilerek, bu olay üzerinde tepinmeye devam etmektedirler. Milletvekilimiz bu talihsiz olay sonrası özrünü dilemiş ve TBMM 'deki görevinden istifa etmiştir.İYİ Parti hatasıyla yüzleşen, hata yapınca bedelini ödeyen bir siyasi duruş sergilemiş ve yıllardır iktidarın uygulamadığı istifa mekanizmasını parti içinde uygulamıştır. İYİ Parti'nin yükselişinden rahatsız olan ve İYİ Parti'ye şehit aileleri üzerinden çamur atmaya kalkan AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, malum köşe yazarları ve kendilerine rol biçmiş birtakım kişiler çeşitli açıklamalar yapmaktadırlar.Kendilerine tavsiyemiz, öncelikle bozuk sicilleri ile yüzleşmeleridir.

“MİLLETVEKİLİNE DE GÖSTEREBİLECEK MİSİNİZ?”

Seymen son açıklamasında, talihsiz bir söylemde bulunmuştur. Seymen’e, kendi partilerinin iç seslerini hatırlatmak bizlere düşmüştür. Bebek katili terörist Öcalan'a Sayın, şehide kelle diyen, çözüm sürecini eleştiren şehit babasına karaktersiz diyen, yine çözüm sürecini eleştiren Pakize annemizi mahkeme mahkeme dolaştıran genel başkanınız partinizin iç sesi midir?Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken bir kereden birşey olmaz diyen bakanınız, bakara makara şeklinde sözleriyle kutsallarımızla alay eden bakanlarınız partinizin iç sesi midir?83 milyona küfür eden müteahhitleriniz partinizin iç sesi midir?Seymen, bu hassasiyetinizi Samsun'da şehit evladıyla aynı mezarda defnedilmek isteyen aileden 20 bin lira isteyen büyükşehir belediye başkanına, terörist Osman Öcalan'ın Türkiye’ye defnedilmesini isteyen milletvekiline de gösterebilecek misiniz?”