Kentmen’in evinde inceleme yapıldı

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın tatlı sert ve babacan karakteri Hulusi Kentmen’in İzmit’te yaşadığı evini rekonstrüksiyon çalışmalarıyla İzmit’e yeniden kazandıracak. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dönen evde rölöve projesinin onaylanmasının ardından çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, el ile söküm çalışmaları için KUDEB ve proje müellifi ile birlikte alanda inceleme yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rekonstrüksiyon çalışmalarıyla günümüze kazandırılacak olan Hulusi Kentmen’in evinde İzmit Belediyesi, proje müellifi ve KUDEB denetiminde el ile söküm öncesi yerinde tespit çalışması yapıldı. Mevcut yapıya ait korunabilir giyotin pencerelerin ve kapı pervazların tespiti yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu Hulusi Kentmen’in evinde çalışmalar sürüyor.