Kentmen’in evinde inceleme yapıldı

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın tatlı sert ve babacan karakteri Hulusi Kentmen’in İzmit’te yaşadığı evini rekonstrüksiyon çalışmalarıyla İzmit’e yeniden kazandıracak. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dönen evde rölöve projesinin onaylanmasının ardından çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, el ile söküm çalışmaları için KUDEB ve proje müellifi ile birlikte alanda inceleme yaptı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Rekonstrüksiyon çalışmalarıyla günümüze kazandırılacak olan Hulusi Kentmen’in evinde İzmit Belediyesi, proje müellifi ve KUDEB denetiminde el ile söküm öncesi yerinde tespit çalışması yapıldı. Mevcut yapıya ait korunabilir giyotin pencerelerin ve kapı pervazların tespiti yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu Hulusi Kentmen’in evinde çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.