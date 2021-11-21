İlk kez ev alacaklara için 7 önemli tavsiye

Gayrimenkul yatırımı yapmak pek çok insan için hayatı boyunca alacağı önemli kararlar arasında yer alıyor. Özellikle son dönemlerde artan konut fiyatları da göz önüne alındığında gayrimenkul yatırımı yapmak daha cazip bir hale geliyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, ilk kez ev alacaklara yol gösterecek ve süreci kolaylaştıracak önerilerde bulundu.

Lokasyonu kararlaştırın

İlk kez ev alacak kişilerin dikkat etmesi gereken konuların başında lokasyon seçimi geliyor. Uzmanlara göre ilk kez ev alacak kişilerin lokasyon seçimi yaparken, konut fiyatlarının değerini kaybetmediği, hatta yakın zamanda prim yapması beklenen bölgelere yönelmesinde fayda var. Ayrıca sosyal yaşam beklentisi, evin iş yerine olan uzaklığı ve ulaşım gibi faktörlerin de göz önüne alınması gerekiyor.

Binanın yaşını öğrenin

Bina yaşı ilk kez gayrimenkul yatırımı yapacak kişiler için önemli bir ipucu kaynağı olarak öne çıkıyor. Ayrıca bina yaşı evin değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yaşı 25'in üstünde olan bir binanın, yenileme ve sağlamlaştırma amaçlı olarak kentsel dönüşüm kapsamında yıkıma gitme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Metrekareye dikkat edin

Evin büyüklüğü, değerini belirleyen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez ev alacak kişilerin brüt ve net metrekare farkını göz önüne alarak karar vermesi gerekiyor. Bu sayede ilk kez ev alacak kişiler hem maliyet tasarrufu yapabilecek hem de yaşam alanını daha iyi kullanma imkânına kavuşacaktır.

Evi inşa eden firmayı araştırın

İlk kez ev alacak kişilerin evi inşa eden firmayı detaylı bir şekilde araştırması gerekiyor. Bu noktada bilinen ve güven duyulan inşaat firmalarının tercih edilmesinde fayda var. Ayrıca ilk kez ev alacak kişilerin yapıyı inşa eden firmanın daha önceki projelerini de incelemesi de önem taşıyor.

Ek masraflar için bütçe ayırın

İlk kez ev alacak kişilerin olası dosya ve tadilat masrafları için bütçe ayırmayı ihmal etmemesi oldukça önemli. Bu noktada ev satın almadan önce ev içi kullanım durumunun ve eksikliklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor.

Resmi incelemeleri es geçmeyin

İlk kez ev alacak kişilerin satın alma sürecinde dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise resmi incelemelerdir. Evin daha önceki doğalgaz, elektrik ve su gibi aboneliklerin geçmiş dönem ödemelerinin araştırılması gerekiyor. Ayrıca ilk kez ev alacak kişilerin tapu durumunun kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olmasına dikkat etmesi de ayrı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca evin alınacağı bölge deprem kuşağında yer alıyorsa, evin/binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmeli, depreme dayanıklılık raporu mevcut ise rapor mutlaka incelenmelidir.

Bina özelliklerini göz önünde bulundurun

Ev almadan önce bina özelliklerini göz önünde bulundurmak ve bu noktada gider kalemlerini hesaplamak gerekiyor. İlk kez ev alacak kişilerin binanın yalıtımına, aidat harcamalarına, büyüklüğüne ve güvenliğine dikkat etmesi gerekiyor.