Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta

Mimar Osman Dağ, konut almak isteyen kişilere doğru seçimler yapmaları için önerilerde bulundu. Kişilerin konut almak için bütçelerini, istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru konut tercihini yapmak için dikkat etmeleri gereken 3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.
KAT PLANLARI İYİ ARAŞTIRILMALI
Konut almadan önce mimari projesi çizilen ve onaylanan her bir katın tüm bilgilerinin bulunduğu kat planları iyi araştırılmalı. Kat planlarında ilgili taşınmazın her katının kullanım alanları, amaçları, odaları, konumu, niteliği ayrıca her katta bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaraları yer alır. Sahip olunmak istenen konuta ait tüm bilgiler bu planda bulunur, yeni bir konut almadan önce mutlaka kat planları sorulmalı.
ALINMAK İSTENEN KONUT
Konut yatırımı yapmak, kişiler ve ailelerin bugünkü ihtiyaçlarının yanında gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik olmalıdır. Bu sebeple lokasyon çok önemlidir. Hastaneye, okullara, iş merkezlerine, alışveriş yerlerine yakınlık kullanıcıların sağlık ve refahı için önemlidir. Özellikle büyük kentlerde yolda geçirilen sürenin kısalması ve kişilerin kendilerine, ailelerine ayırdıkları sürenin artması için doğru lokasyonlu konutlara yönelmek yaşam kalitesini artırır.
REFERANSLAR ÇOK ÖNEMLİ
Maddi ve manevi büyük bir yatırım aracı olan konut alımında inşaatı yapan firmanın güvenilirliği çok önemlidir. Hedeflenen konut alınmadan önce mutlaka ilgili inşaat firmasının daha önce yaptığı işleri, kalitesi, referansları, projeleri zamanında teslim edip etmediği araştırılmalı. Mimar Osman Dağ önemli kararlardan biri olan konut seçiminin dikkatli yapılmadığı takdirde kötü sonuçlar elde edilebileceğini belirterek, kişilerin araştırmalarını çok iyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.