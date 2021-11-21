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21 Kas 2021 - 15:49- Gündem G: 21 Kas 2021 - 15:51

Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta

İnsanların hayatlarında yaptığı en büyük ve önemli yatırım tercihlerinden biri de konut almaktır. İçerisinde yaşamların geçirildiği ve geleceğe yatırım amaçlı gerçekleştirilen konut alımlarında hataya düşmemek için dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunuyor.
Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta mask

Mimar Osman Dağ, konut almak isteyen kişilere doğru seçimler yapmaları için önerilerde bulundu. Kişilerin konut almak için bütçelerini, istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru konut tercihini yapmak için dikkat etmeleri gereken 3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.

KAT PLANLARI İYİ ARAŞTIRILMALI

Konut almadan önce mimari projesi çizilen ve onaylanan her bir katın tüm bilgilerinin bulunduğu kat planları iyi araştırılmalı. Kat planlarında ilgili taşınmazın her katının kullanım alanları, amaçları, odaları, konumu, niteliği ayrıca her katta bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaraları yer alır. Sahip olunmak istenen konuta ait tüm bilgiler bu planda bulunur, yeni bir konut almadan önce mutlaka kat planları sorulmalı.

ALINMAK İSTENEN KONUT

Konut yatırımı yapmak, kişiler ve ailelerin bugünkü ihtiyaçlarının yanında gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik olmalıdır. Bu sebeple lokasyon çok önemlidir. Hastaneye, okullara, iş merkezlerine, alışveriş yerlerine yakınlık kullanıcıların sağlık ve refahı için önemlidir. Özellikle büyük kentlerde yolda geçirilen sürenin kısalması ve kişilerin kendilerine, ailelerine ayırdıkları sürenin artması için doğru lokasyonlu konutlara yönelmek yaşam kalitesini artırır.

REFERANSLAR ÇOK ÖNEMLİ

Maddi ve manevi büyük bir yatırım aracı olan konut alımında inşaatı yapan firmanın güvenilirliği çok önemlidir. Hedeflenen konut alınmadan önce mutlaka ilgili inşaat firmasının daha önce yaptığı işleri, kalitesi, referansları, projeleri zamanında teslim edip etmediği araştırılmalı. Mimar Osman Dağ önemli kararlardan biri olan konut seçiminin dikkatli yapılmadığı takdirde kötü sonuçlar elde edilebileceğini belirterek, kişilerin araştırmalarını çok iyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

# sağlık

21 Kas 2021 - 15:49 - Gündem

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