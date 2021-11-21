Ölüm tehlikesine fileli önlem

İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst geçidinde Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışması başlatmıştı. Üst geçitte geçtiğimiz hafta itibari ile ahşap kaplamalar sökülmeye başlandı. Üst geçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. Uzun zamandır bakımsız kalan köprüdeki ahşap kaplamalar çürümüş ve tehlike oluşturmaya başlamıştı. Ahşap köprüden istediği verimi alamayan Büyükşehir Belediyesi kaldırılan ahşapların yerine asfalt dökecek.
BİR FİLE İLE ÖNLEM
Çalışmaların devam ettiği köprüde alınan önlemler bir hayli yetersiz gözüküyor. Sökülen ahşap kaplamalar sonrası zemin ile D-100 yolu arasında bir engel kalmadı. Yaya trafiğine hala açık olan köprüde sökülen alan ile yayaların geçtiği alan arasında sadece bir file ile önlem alındı. Metrelerce uzayan file ile alınan önlem vatandaşlar tarafından yetersiz gözüküyor. Dengesini kaybeden bir insanı bile tutamayacak güçlükle olan fileler yerine daha sağlam bir iş güvenliği gerektiği ifade ediliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rambo - dikkatli geçerlerse bi şey olmaz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.