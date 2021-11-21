Ölüm tehlikesine fileli önlem

İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst geçidinde Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışması başlatmıştı. Üst geçitte geçtiğimiz hafta itibari ile ahşap kaplamalar sökülmeye başlandı. Üst geçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. Uzun zamandır bakımsız kalan köprüdeki ahşap kaplamalar çürümüş ve tehlike oluşturmaya başlamıştı. Ahşap köprüden istediği verimi alamayan Büyükşehir Belediyesi kaldırılan ahşapların yerine asfalt dökecek.

BİR FİLE İLE ÖNLEM

Çalışmaların devam ettiği köprüde alınan önlemler bir hayli yetersiz gözüküyor. Sökülen ahşap kaplamalar sonrası zemin ile D-100 yolu arasında bir engel kalmadı. Yaya trafiğine hala açık olan köprüde sökülen alan ile yayaların geçtiği alan arasında sadece bir file ile önlem alındı. Metrelerce uzayan file ile alınan önlem vatandaşlar tarafından yetersiz gözüküyor. Dengesini kaybeden bir insanı bile tutamayacak güçlükle olan fileler yerine daha sağlam bir iş güvenliği gerektiği ifade ediliyor.