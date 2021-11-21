Reklamı Kapat
21 Kas 2021 - 15:51- Gündem G: 21 Kas 2021 - 16:07

Ölüm tehlikesine fileli önlem

Büyükşehir Belediyesi tarafından onarımı yapılan Mimar Sinan üstgeçidinde alınan fileli önlem vatandaşlar tarafından yetersiz bulunuyor. Alınan önlemler olası bir kazaya davetiye çıkarıyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ölüm tehlikesine fileli önlem mask

İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst geçidinde Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışması başlatmıştı. Üst geçitte geçtiğimiz hafta itibari ile ahşap kaplamalar sökülmeye başlandı. Üst geçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. Uzun zamandır bakımsız kalan köprüdeki ahşap kaplamalar çürümüş ve tehlike oluşturmaya başlamıştı. Ahşap köprüden istediği verimi alamayan Büyükşehir Belediyesi kaldırılan ahşapların yerine asfalt dökecek.

BİR FİLE İLE ÖNLEM

Çalışmaların devam ettiği köprüde alınan önlemler bir hayli yetersiz gözüküyor. Sökülen ahşap kaplamalar sonrası zemin ile D-100 yolu arasında bir engel kalmadı. Yaya trafiğine hala açık olan köprüde sökülen alan ile yayaların geçtiği alan arasında sadece bir file ile önlem alındı. Metrelerce uzayan file ile alınan önlem vatandaşlar tarafından yetersiz gözüküyor. Dengesini kaybeden bir insanı bile tutamayacak güçlükle olan fileler yerine daha sağlam bir iş güvenliği gerektiği ifade ediliyor.

# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, kocaeli flas haber, Kartepe, kocaeli gündem, kocaeli guncel haberler, Başiskele, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, İzmit, son dakika haberleri, kocaeli manset-haber, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Gebze, Gölcük,

21 Kas 2021 - 15:51 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.224.277 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta mask
Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta
Kentmen’in evinde inceleme yapıldı mask
Kentmen’in evinde inceleme yapıldı
"İcracı sanatçılar" kayıt altına alınacak mask
"İcracı sanatçılar" kayıt altına alınacak
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor mask
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı mask
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi mask
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL