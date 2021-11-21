Kocaelispor, Bandırma’da kayıp! “1-0”

Kocaelispor sezonun 13. maçında Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar maçı Mehmet Özcan’ın golü ile 1-0 kaybetti ve bu sezonki dördüncü yenilgisini aldı. Dino’nun ilk yarıda sol ayak arka adalesinden sakatlanarak çıktığı maçın ardından 20 puanda kalan Kocaelispor haftaya cumartesi Menemen’i konuk edecek.

BENHUR KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki maçın ilk yarısındarüzgarı arkasına alan yeşil siyahlılar Benhur ile mutlak bir gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan futbolcu kaleci 26. dakikada Gökhan Değirmenci ile karşı karşıya kaldı. Benhur çok müsait durumda topu Gökhan’ın üzerinden aşıramadı. Yeşil siyahlıların bu yarıda Tisdell ve Dino ile çok da etkili olmayan pozisyon buldu ve ilk 45 dakikada gol bulamadı.

MEHMET ÖZCAN’I UNUTTUK

Ev sahibi ekip ise özellikle merkezi kontrol altında tutarken sağ kanadı oldukça etkili kullandı. 23’te Doğan Can Davas’ın şutunda Korcan sağına uzanarak topu son anda çıkardı. 27’de Bandırma ekibi mutlak bir gol daha kaçırdı ve yakın mesafeden topu dışarıya attılar. 30’da ise Bandırma ekibi öne geçti. Keny’nin pasında Mulumba’nın yerine Kocaelispor maçında 11’de şans bulan Mehmet Özcan düzgün bir plase vuruşu sonrası topu filelere gönderdi. (1-0)

DINO ŞOKU!

İlk yarının sonlarına doğru çok talihsiz bir sakatlık yaşandı. Diop’unkötü pasında Dino bir anda yerde kaldı. Sol ayak arka adalesindensakatlanan Dino oyuna devam edemedi ve bu futbolcunun yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil oldu. İlk yarı Bandırma ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil siyahlılar ikinci yarıya Diop yerine Yılmaz, Tisdell yerine Pereria ile başladı.

İKİNCİ YARIDA ÇOK DA ETKİLİ OLAMADIK

İkinci yarıda rakip kalede daha çok görünen yeşil siyahlılar çerçeveyi bulmakta güçlük çekti. Burak Süleyman’ın Bandırma adına son 10 dakikada forma giydiği mücadelede Benhur dışında pozisyona giren futbolcu olmayınca yeşil siyahlılar mücadeleyi 1-0 kaybetmekten kurtulamadı.

BENHUR’U BANDIRMALILARDAN ÇİÇEK

Maç öncesi Bandırmaspor Kulübü, daha önce formasını giyen Benhur’a çiçek takdim etti. Bandırma taraftarı ise Benhur’a tezahüratta bulundu.Dino ile ilgili ise çekilecek MR sonucu net karar verilecek. Olası bir yırtıkta Dino en az 4 ya da 6 hafta takımdan ayrı kalacak. Kocaelispor haftaya cumartesi günü Menemenspor’u konuk edecek.

BANDIRMASPOR: 1 – KOCAELİSPOR: 0