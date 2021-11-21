Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'ndeki Alaettin Kurt Stadyumu'nun arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan kavgada C.B. bıçaklanırken, arkadaşı Y.E.M. de darp edildi. Bacağından bıçaklanan C.B. yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.