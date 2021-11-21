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21 Kas 2021 - 16:10- Asayiş G: 21 Kas 2021 - 16:59

Tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı mask

İddiaya göre, 4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta terzilik yapan O.A. (60), dükkanına gelen damadı K.Y. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, tabancayla kayınpederi O.A'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.​​
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21 Kas 2021 - 16:10 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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