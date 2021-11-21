Tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı

İddiaya göre, 4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta terzilik yapan O.A. (60), dükkanına gelen damadı K.Y. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, tabancayla kayınpederi O.A'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.