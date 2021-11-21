Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

İzmit’te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün’ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün’ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün’ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.