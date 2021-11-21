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21 Kas 2021 - 23:01- Gündem G: 21 Kas 2021 - 23:04

İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Kasım 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti.

İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Kasım verilerine göre, 350 bin 163 test yapıldı.

Son 24 saatte, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi. 34 bin 290 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 195 kişi hayatını kaybetti.

59 İLE ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

21 Kas 2021 - 23:01 - Gündem

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