Reklamı Kapat
21 Kas 2021 - 23:04- Gündem G: 21 Kas 2021 - 23:06

Korona aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Işıl Dalgın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Korona aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi mask

Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. 

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU 

Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, “Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgın’ı kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. 
# sağlık, koronavirüs

21 Kas 2021 - 23:04 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.224.277 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta mask
Doğru konut seçiminde 3 önemli nokta
Kentmen’in evinde inceleme yapıldı mask
Kentmen’in evinde inceleme yapıldı
"İcracı sanatçılar" kayıt altına alınacak mask
"İcracı sanatçılar" kayıt altına alınacak
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor mask
“Açık Kapı” ziyaretleri sürüyor
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı mask
TEMAD Gölcük Şubesi Dürgen'i ağırladı
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi mask
Kültür Dernekleri Platformu bir araya geldi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL