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22 Kas 2021 - 09:12- Gündem G: 22 Kas 2021 - 11:39

Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu şahsın ormanlık alanda saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
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Olay, 12 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı. Aydın’ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Aracıyla olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden genç kız, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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22 Kas 2021 - 09:12 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Söz - suriyeli afganlı sapıkları katilleri ülkemize dolduranlar esas suçludur. halkın can mal ve ırzı tehlike altındadır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:42
04

Dost - Doldurdular Afgan'lıyı,Suriye'liyi Ülkemize şimdi bedelini gencecik canlarımızla ödüyoruz.Allah bunun hesabını sebep olanlardan sorsun...

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:05
03

Vatandaş - Bunlar uzunun eseri sandık gelsin sandık alacan boyunun ölçüsünü

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 10:31
02

Mehmet Kurt - Bu yabancı uyruklular dedikleri Afgan yada Suriyeli bunları bu ülkeye sokanların da din kardeşimiz deyip arka çıkanların da Allah bin türlü belalarını versin sanki bizim derdimiz yokmuş gibi bir de bu sapıklar ile uğraşıyoruz umarım hapiste gerekeni yaparlar yoksa üç beş sene yatıp çıkar

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 10:30
01

Hasan - Çok yazık bu Afgan ve Suriyelilerin bir an önce gönderilmesi lazım bazı kıt zekalılar insan hakları diyor peki bu kızcağızın insan hakları yok mu?

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 10:06
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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