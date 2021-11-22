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22 Kas 2021 - 09:14- Gündem G: 22 Kas 2021 - 09:22

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada 5 kritik konu var

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konuların değerlendirileceği toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada 5 kritik konu var mask

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.


İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları:

"Ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. Salgın ile başlayalım. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisi kabine toplantında ele alınacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Mahkumların korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak."

# sağlık

22 Kas 2021 - 09:14 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Uzun ve ekibin istifa et millet senden nefret ediyor nefret

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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