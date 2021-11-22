KESOB’un yeni yerinde işlem tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için Kadıköy Katlı Otoparkında yapılan çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışma ile oda birlikleri ir araya gelirken, daha modern idari ofislere kavuştu.
3.550 METREKARELİK KAPALI ALAN
Proje kapsamında 3 bin 550 metrekarelik kapalı alanda 24 adet ofis, 1 adet başkan odası, 1 adet sekretarya, 2 adet başkan yardımcısı odası, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane, sicil bekleme, toplantı ve arşiv bölümleri bulunacak.
EN KULLANIŞLI VE EKONOMİK ŞEKİLDE
Yapının en kullanışlı ve ekonomik şekilde oluşturulması için her şey düşünüldü. Binanın içeresindeki alçıpan bölmeler inşa edildi. Duvarlar ise alçı sıva 2 kat su bazlı yarımat boya ile boyandı. Tavan taşyünü asma tavan, ıslak hacimler metal asma tavan, zemin 60x60 sırlı kaymaz seramik olarak yapıldı. Binanın iç oda kapıları alüminyum kasa, laminant kaplamalı ahşap kanat olarak imal edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.