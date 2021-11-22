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22 Kas 2021 - 09:40- Gündem G: 22 Kas 2021 - 13:29

Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yarından itibaren yağışlar yurdun büyük bölümünü etkilemeye başlayacak. Hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.
Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor... mask

Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yarından itibaren yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar ilerleyen günlerde ülkenin tamamını saracak. Kıyı ve alçak kesimlerde yağmur olarak görülecek yağışlar iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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22 Kas 2021 - 09:40 Kocaeli- Gündem

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