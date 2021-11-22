Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor...

Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yarından itibaren yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar ilerleyen günlerde ülkenin tamamını saracak. Kıyı ve alçak kesimlerde yağmur olarak görülecek yağışlar iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.