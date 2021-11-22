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22 Kas 2021 - 09:44- Gündem G: 22 Kas 2021 - 09:46

Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular  

Büyükşehir’in “Hayata Tutun” projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor, yaşlıların yaşamı kolaylaştırılıyor  

Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl hayata geçirilen, “Hayata Tutun” projesi sayesinde, evlerine banyo içi sabittutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanan yaşlı vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

 

HAYATA TUTUN PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen ‘’Hayata Tutun‘’ projesiyle yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek, olası ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

 

APARATLARI A TAKIMI EKİPLERİ TAKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan “Hayata Tutun” projesi kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki “A Takımı” ekiplerince, 65 yaş üstü vatandaşların talebi üzerine, banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı monte edilerek, ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında, Kocaeli genelinde şu ana kadar 1090 eve hizmet götürüldü. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekiyor.

 

“ALLAH, BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Gölcük ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Emine Pir, yaşlılık ve hastalıklardan dolayı evde bazı sıkıntılar yaşadığını, takılan aparatlar sayesinde işinin kolaylaşacağını belirterek, “Hizmetten çok memnun kaldım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah, ondan razı olsun” dedi. Emine Pir’in damadı Erol Genç de, “Yapmış olduğunuz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızı unutmuyor” diye konuştu. Yapılan hizmetin kendisi için çok büyük kolaylıklar sağlayacağını anlatan 76 yaşındaki Hamide Turgut ise “Çok memnun oldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel hizmetleri devam ettirsin” ifadesini kullandı.

# proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Kas 2021 - 09:44 - Gündem

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