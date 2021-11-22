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22 Kas 2021 - 10:38- Gündem G: 22 Kas 2021 - 10:43

491 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 491 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
491 firma eleman arıyor mask

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 491 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın
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22 Kas 2021 - 10:38 Kocaeli- Gündem

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