TED 16'ncı Başkanlar Toplantısı Edirne’de yapıldı 

Türk Eğitim Derneği (TED) Okullarının vakıf başkanları, şirket yönetim kurulu başkanları ve kurucu temsilcileri ile her yıl yapılan değerlendirme toplantılarının 16.'sına TED Edirne Koleji ev sahipliği yaptı.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, okul yönetici ve kurucularının katılım sağladığı toplantıda TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi de hazır bulundu.

İŞ DÜNYASINDAN YÜKSEK KATILIM

TED yöneticilerinin yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, Denizbank CEO'su Hakan Ateş gibi TED mezunu önemli isimlerin katılım sağladığı toplantının ana gündem maddesi “2021’de Ülkemizde pandemi ortamında eğitim ve öğretim” oldu.

Toplantıda ayrıca, yönetici yetiştirmek üzere açılan TED AKADEMİ hakkında bilgi paylaşıldı ve TED Okullarının güçlü ve geliştirilebilir yönleri görüşüldü. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında açılacak 6 yeni TED Okulu ve bu yıl fizibilite çalışmaları devam eden 2 yeni TED Okulu hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının ikinci günü Edirne’nin tarihi alanlarına düzenlenen ve profesyonel rehberler eşliğinde yapılan gezi büyük TED Ailesini daha da kaynaştırdı