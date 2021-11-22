SP'li Gümüş, BEKAŞ’tan istifa etti

İzmit Belediyesi BEKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Saadet Partili İnşaat Mühendisi Paşa Ali Gümüş, Kartepe Yapı Denetim firmasında çalışıyordu. Gümüş, iş değiştirip Ankara’ya gitti. Kocaeli’den Ankara’ya giden Gümüş, üniversite arkadaşının açtığı TİTRA isimli teknoloji şirketinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak çalışmaya başladı.

BAŞKA BİR SP'Lİ

İnsansız helikopter projesi üzerinde çalışan bir AR-GE şirketi olan TİTRA’nın merkezi Çankaya ODTÜ Teknokent, fabrikası ise Kahramankazan’da bulunuyor. İki aydır Ankara’daki yeni işinin başında olan Gümüş, hafta içi Ankara’da hafta sonu Kocaeli’ye geliyordu. Gümüş, yaşadığı yoğunluk nedeniyle toplantılarına katılamadığı BEKAŞ yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Gümüş’ün yerine Saadet Partisi’ne yeni bir kontenjan vereceği öğrenildi.