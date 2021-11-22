Vektörle mücadele hizmeti alınacak

2022 YILI VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMET ALIMI İŞİ

DARICA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Vektörle Mücadele Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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