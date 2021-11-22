Tıbbi sarf biyomedikal sarf ve yedik parça satın alınacak

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ

81 KALEM TIBBİ SARF, BİYOMEDİKAL SARF VE YEDEK PARÇA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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