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22 Kas 2021 - 11:14- Gündem G: 22 Kas 2021 - 11:16

Tıbbi sarf biyomedikal sarf ve yedik parça satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Tıbbi sarf biyomedikal sarf ve yedik parça satın alınacaktır

22 Kas 2021 - 11:14 - Gündem

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