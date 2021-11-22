Gölcük'te 723 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Köy, 301 Ada, 5 Parsel,
Gölcük ilçesinin merkezine yakın bir nokta, yapılaşmanın orta yoğun olduğu bu bölgede havadar ve deniz manzarası olan bir noktada yer almaktadır. Ulaşım imkanları iyidir.Taşınmazın zemin özellikleri inşaat yapmaya elverişlidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan calı vb.tarzında muhteliif bitkiler bulunmaktadır. Taşınmaza yakın konumda çeşitli ticari işletmeler ve orta uzaklıkta sanayi tesisleri yer almaktadır.
Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Köy, 301 Ada, 5 Parsel,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.