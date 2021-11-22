Kocaeli Diş Hekimleri Odası: Kontenjanlar azaltılmalı

Kocaeli Diş Hekimleri Odası üyeleri, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Bilimsel Diş Hekimliğinin 113’üncü yıl dönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim etti ve karanfil bıraktı. 705 üyesi bulunan odanın törenine Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ece Erinalçık Şemen ve oda yöneticileri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Başkan Şemen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bugün hayatı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanan ve yürek burkan şiddet maalesef hız kesmeden devam ediyor. Biz diş hekimleri ise her gün yüzlerle ifade edilen can kayıplarının artık olağanlaştığı, kanıksandığı ruh halini yaratan COVID-19 pandemisinin insanlığı hangi olumsuzluklara taşıyacağı bilinmezliği içinde bir kutlama daha yapıyoruz.

“SON GÖRDÜKLERİ HEKİMLER DİŞ HEKİMLERİ”

COVID-19 salgınının ilk karşılayıcıları, doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği pandemi döneminde bir kez daha net olarak görüldü, biz diş hekimleri de tüm sağlık çalışanları gibi salgınla en ön safta mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasıyla beraber kamuda çalışan diş hekimleri görev tanımında olmamasına karşın sahada ilk görev alanlardan olmuşlardır. Özellikle evlerde karantinaya alınan vatandaşlarımızın son gördükleri hekimler diş hekimleri olmuştur. Hastalığın yeni olduğu bu dönemlerde filyasyon görevi dışında, bunun hastalığa maruz kalan ve ne yapacağını bilmeyen vatandaşlar için ciddi bir psikolojik destek olduğunu sahada çalışan meslektaşlarımız bildirmişlerdir.

“İŞSİZ, EMEĞİ UCUZLATILMIŞ, DEĞERSİZLEŞTİRİLMİŞ DİŞ HEKİMLERİ”

Diş hekimine başvuru sıklığının Türkiye’ye göre çok yüksek olduğu Avrupa Birliği’ndeki diş hekimi nüfus oranını (1/1500) baz olarak alınsa bile 2023 yılında bu verilerle hedef tutturulmaktadır. İşsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş diş hekimleri ve çalışma biçiminin tümden işçileşmeye gittiği, piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ve dolayısıyla deontolojik ve etik sorunların arttığı bir çalışma ortamı yaratılmaması için, kontenjanların zamana yayılarak 2022 yılından itibaren hızla azaltılmalıdır. Ülkemizin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü olmak ya da işsiz kalmak olmamalıdır.

“ÜSTÜN NİTELİKTE OLMASINA İMKAN SAĞLAYACAK”

Bu konuyla ilgili önemsenmesini ve dikkate alınmasını acilen talep ettiğimiz diğer bir husus ise diş hekimliği fakültelerine alınan öğrenci sayısına (ÖSYM’de ilk 60 bin öğrenci kontenjanı) sınırlamanın belirlenecek kontenjanlarda hayata geçirilmesidir. Tıp ve diş hekimliği genel sağlığın ayrılmaz uygulama alanları olup yetiştirilecek diş hekimlerinin nitelikli eğitim almaları hususunda, alınacak önlemlerin aynen tıp fakültelerinde alınan önlemler gibi değerlendirilmesini toplumun alacağı ağız-diş sağlığı hizmetlerinin üstün nitelikte olmasına imkân sağlayacaktır. Sağlıklı bir toplum oluşturmadaki sorumluluk bilinciyle hareket eden diş hekimlerinin anayasal meslek örgütü olan TDB; ülkedeki sağlık politikalarını oluşturulmasına katkı sunarken, diş hekimlerinin topluma vereceği ağız- diş sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitime de büyük önem vermektedir.

“KATKI YAPMAYA HAZIR”

Türk Diş Hekimleri Birliği ve 37 Diş Hekimleri Odası, 36 yıllık geçmişlerinden gelen birikimle halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri ile ulusal ağız diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırdır. Tüm olumsuzluklara rağmen toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, pandemi ile savaşta en önde olan tüm meslektaşlarımızın bu önemli gününü kutluyor, sağlıklı ve tüm özlük haklarımıza sahip olacağımız gelecek diş hekimliği günlerinde buluşmayı diliyoruz.”