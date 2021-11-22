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22 Kas 2021 - 14:33- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:34

Derince: Yolun sonu 2.Lig !..

Erdem ÖVÜÇ
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Derince: Yolun sonu 2.Lig !.. mask

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derince gururumuz oluyor. Art arda farklı galibiyetler sonrasında iç sahada hakem kurbanı olan takım, Ankara deplasmanından 2-0’lık net skorla dönerken, Anadolu’nun kaybıyla zirveyi takibini sürdürdü, rakibini yakaladı ve 2.Lig yürüyüşüne emin adımlarla devam etti. Sarı Lacivertliler pazar günü Modafen’i konuk edecek. Maç 13.00’te başlayacak. Lider Fethiye ise Ağrı 1970 takımını konuk edecek. 2.sıradaki Karaköprü’yü ağırlayacak. 3. Sıradaki Anadolu da Çankaya FK takımını ağırlayacak.

 

22 Kas 2021 - 14:33 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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