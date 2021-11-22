Derince: Yolun sonu 2.Lig !..

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derince gururumuz oluyor. Art arda farklı galibiyetler sonrasında iç sahada hakem kurbanı olan takım, Ankara deplasmanından 2-0’lık net skorla dönerken, Anadolu’nun kaybıyla zirveyi takibini sürdürdü, rakibini yakaladı ve 2.Lig yürüyüşüne emin adımlarla devam etti. Sarı Lacivertliler pazar günü Modafen’i konuk edecek. Maç 13.00’te başlayacak. Lider Fethiye ise Ağrı 1970 takımını konuk edecek. 2.sıradaki Karaköprü’yü ağırlayacak. 3. Sıradaki Anadolu da Çankaya FK takımını ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.