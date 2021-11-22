Reklamı Kapat
22 Kas 2021 - 14:34- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:37

Tayfun, Bağdat’a ‘SAL-B’eni dedi
Tayfun, Bağdat’a ‘SAL-B’eni dedi mask

Süper Amatör Lig B Grubu (SAL-B) maçları sonrasında Tayfunspor zirvede arayı 2 puan açtı. Bağdat ile adeta 6 puanlık maça çıkan Hidropaks Gebze Tayfunspor Gebze’deki maçı 2-0 kazanırken, BAL’a dev bir adım attı

BAĞDAT YARA ALDI

Sezona flaş transferlerle başlayan Bağdat, erken final denilen maçta deplasmanda 2-0 yenilirken, adeta rakibine yol verdi. Derincespor ise Yavuzspor ile 0-0 berabere kalırken, fırsat kaçırdı. Ateşspor da zorlu İhsaniye deplasmanından 3 puanla döndü (1-2), zirveye yaklaştı. Arslanbey Özyapı Başiskele’yi puansız gönderirken (2-0), Diliskelesi, zor günler yaşayan Başaran’ı deplasmanda tek golle yenerek, alt sıraların üstünde kendine yer buldu.
# Başiskele

22 Kas 2021 - 14:34 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.210.836 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tayfun, Bağdat’a ‘SAL-B’eni dedi mask
Tayfun, Bağdat’a ‘SAL-B’eni dedi
Derince: Yolun sonu 2.Lig !.. mask
Derince: Yolun sonu 2.Lig !..
Gebzespor adım adım 3.Lig’e mask
Gebzespor adım adım 3.Lig’e
Arslanbey ve Yuvacık istediğini aldı Doğantepe’ye hiç yakışmadı mask
Arslanbey ve Yuvacık istediğini aldı Doğantepe’ye hiç yakışmadı
Darıca Iğdır’a farklı yenildi Ümit Karan da maçı izledi mask
Darıca Iğdır’a farklı yenildi Ümit Karan da maçı izledi
Kocaelispor, Bandırma’da kayıp! “1-0” mask
Kocaelispor, Bandırma’da kayıp! “1-0”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL