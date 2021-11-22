Tayfun, Bağdat’a ‘SAL-B’eni dedi

Süper Amatör Lig B Grubu (SAL-B) maçları sonrasında Tayfunspor zirvede arayı 2 puan açtı. Bağdat ile adeta 6 puanlık maça çıkan Hidropaks Gebze Tayfunspor Gebze’deki maçı 2-0 kazanırken, BAL’a dev bir adım attı
BAĞDAT YARA ALDI
Sezona flaş transferlerle başlayan Bağdat, erken final denilen maçta deplasmanda 2-0 yenilirken, adeta rakibine yol verdi. Derincespor ise Yavuzspor ile 0-0 berabere kalırken, fırsat kaçırdı. Ateşspor da zorlu İhsaniye deplasmanından 3 puanla döndü (1-2), zirveye yaklaştı. Arslanbey Özyapı Başiskele’yi puansız gönderirken (2-0), Diliskelesi, zor günler yaşayan Başaran’ı deplasmanda tek golle yenerek, alt sıraların üstünde kendine yer buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.